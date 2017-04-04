Медведев прокомментировал расследование о его «тайной империи»

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения.

Также Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» собранный на него компромат, премьер РФ считает, что за этим стоит стремление «вытащить людей на улицы».

Инициатора акций протеста (Навального — УНИАН.) российский премьер-министр назвал «судимым персонажем», который «подставляет молодых людей для достижения шкурных целей». Медведев заявил, что продолжает работать на своем посту, несмотря на «нападки и провокации».

2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.