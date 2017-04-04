МИД Великобритании призвало расследовать сообщения о химатаке в Идлибе
Сирийская обсерватория по правам человека распространила информацию о том, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей.
Сирийская обсерватория по правам человека распространила информацию о том, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей.
ЛОНДОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал провести расследование сообщений об использовании химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
«Ужасающие сообщения об атаке с использованием химического оружия в сирийском Идлибе. Этот инцидент должен быть расследован, а его исполнители понести ответственность», — написал глава Foreign Office на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Ранее Сирийская обсерватория по правам человека распространила информацию о том, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей.
Сирийская армия отвергла свою причастность к инциденту. Об этом сообщил сегодня телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Вооруженных силах страны. «Мы не используем и не использовали химическое оружие», — приводит телеканал слова представителя ВС Сирии.
Отвергла возможность своей причастности к этому и Москва. «Минобороны России категорически опровергло очередной фейк британского агентства Reuters о якобы бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан- Шейхун. Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта