МИД Великобритании призвало расследовать сообщения о химатаке в Идлибе

«Ужасающие сообщения об атаке с использованием химического оружия в сирийском Идлибе. Этот инцидент должен быть расследован, а его исполнители понести ответственность», — написал глава Foreign Office на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее Сирийская обсерватория по правам человека распространила информацию о том, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей.

Сирийская армия отвергла свою причастность к инциденту. Об этом сообщил сегодня телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Вооруженных силах страны. «Мы не используем и не использовали химическое оружие», — приводит телеканал слова представителя ВС Сирии.