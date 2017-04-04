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18:00 (мск), источник: ТАСС

МИД Великобритании призвало расследовать сообщения о химатаке в Идлибе

Сирийская обсерватория по правам человека распространила информацию о том, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал провести расследование сообщений об использовании химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

«Ужасающие сообщения об атаке с использованием химического оружия в сирийском Идлибе. Этот инцидент должен быть расследован, а его исполнители понести ответственность», — написал глава Foreign Office на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее Сирийская обсерватория по правам человека распространила информацию о том, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей.

По данным обсерватории, удар якобы могли нанести правительственные силы Сирии, которые применили «токсичный газ» в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб
Источник: Reuters
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Сирийская армия отвергла свою причастность к инциденту. Об этом сообщил сегодня телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Вооруженных силах страны. «Мы не используем и не использовали химическое оружие», — приводит телеканал слова представителя ВС Сирии.

Отвергла возможность своей причастности к этому и Москва. «Минобороны России категорически опровергло очередной фейк британского агентства Reuters о якобы бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан- Шейхун. Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан-Шейхун провинции Идлиб не наносили. Британское агентство Reuters, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости — британскую “Обсерваторию прав человека в Сирии”, ничего об этом не заявлявшую», — сказали в Минобороны.

Комментарии
2
А Б
Результаты химической атаки налицо - погибшие и пострадавшие. Осталось выяснить самое главное - кто виноват в случившемся. Тот факт, что сирийское правительство и ВС РФ отрицают свою причастность к происшедшему, заставляет задуматься о том, что на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот.
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Иван Петров
Про клоуна стали забывать, вот он и выступил о несуществующей химатаке как всегда без каких-либо доказательств.
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