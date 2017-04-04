Николай Меркушкин встретился с профессором межвузовского научно-исследовательского центра Владиславом Блатовым
Во вторник, 4 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с главным научным сотрудником межвузовского
Во вторник, 4 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с главным научным сотрудником межвузовского
Владислав Блатов рассказал, что статья самарских исследователей была опубликована в одном из самых старых и авторитетных общенаучных международных журналов «Nature», что свидетельствует о высоком уровне работы специалистов центра.
Самарские ученые выполняют проект по программе мегагрантов правительства РФ, взаимодействуют с предприятиями оборонного комплекса России. Исследователи активно сотрудничают с коллегами
«Перед нами стояла задача: опираясь на собственные кадры, создать лабораторию, имя которой будет звучать на весь мир», — пояснил Владислав Блатов.
Губернатор отметил, что все перспективные исследования ученых Самарской области будут получать всестороннюю поддержку со стороны правительства региона. Кроме того, с открытием технополиса
«Мы сделаем все, чтобы эта работа пошла, чтобы укрепить основы фундаментальной науки. Для нас главное — результат», — подчеркнул Николай Меркушкин.