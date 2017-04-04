Вице-губернатор Краснодарского края: вопрос о банкротстве ФК «Кубань» не стоит

КРАСНОДАР, 4 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Вопрос о предполагаемом банкротстве футбольного клуба «Кубань» не рассматривается, оснований для прекращения деятельности команды нет. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края, курирующий клуб, Андрей Коробка.

«Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе. Поэтому хочу внести ясность в ситуацию — о предполагаемом банкротстве “Кубани” вопрос не стоит, никаких оснований для прекращения существования клуба нет», — сказал он.

По словам Коробки у клуба «есть текущие задолженности», но руководство «Кубани» работает над этим вопросом. «Все платежи последовательно закрываются и будут закрываться», — заверил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом организации НАО «Футбольный клуб «Кубань». Дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний пока не определена.