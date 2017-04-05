На ООО «Конкур-Пермь» сменился управляющий

Напомним, что ООО «Конкур-Пермь» приобрело имущественный комплекс пермского ипподрома и территорию более 30 га в 2011 году. В дальнейшем активы были перепроданы ООО «Ла Терра», близкому «РосЕвроДевелопменту» (с 13 февраля переименовано в ООО «Молтек»). На территории ипподрома общество собирается реализовать масштабный инвестиционный проект, который включает в себя ТРЦ «Планета», жилье и конноспортивную школу. Приступить к строительству «Планеты» компания планирует в 2017 году. Общая площадь жилья составит 75 тыс. кв. м (925 квартир). В октябре-ноябре этого года должно завершиться строительство дорожной развязки рядом с ипподромом, которое осуществляется по соглашению между муниципалитетом и ООО «Ла Терра». Стоимость работ по соглашению составила около 350 млн руб.



ООО «Конкур-Пермь» было признано банкротом в сентябре 2016 года. На данный момент общество оспаривает договоры купли-продажи земельных участков ООО «Ла Терра».