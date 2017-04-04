Депутаты Казгордумы обсудили меры по борьбе с незаконной торговлей

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля, Алсу Сафина). Сегодня рабочая группа постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности Казгордумы выехала на места несанкционированной торговли. В ходе мероприятия депутаты вместе с представителями Комитета потребительского рынка обсудили наиболее актуальные вопросы, с которым приходится сталкиваться при борьбе с незаконной торговлей, и возможные меры, которые будут способствовать этой работе в дальнейшем.

Как рассказал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Зайнетдинов, в городе около 40 мест несанкционированной торговли, наиболее проблемных около 20, причем большая их часть сосредоточена в Приволжском районе города, где раньше располагались городские рынки. Так, рабочая группа в составе председателя постоянной комиссии Казгордумы Сергея Кондратьева и депутатов Владимира Никишова и Делюса Сиразетдинова побывала вблизи станции метро «Проспект Победы», на пересечении улиц Р. Зорге и Ю. Фучика и на остановке «10-й микрорайон».

В этих местах прямо на пешеходной зоне ведется активная торговля — одеждой, овощами, фруктами, мясом и прочими товарами и продовольствием. Торговля осуществляется как с самодельных прилавков, так и с машин. Все это, как отметили депутаты, создает препятствие для пешеходов, а также представляет опасность для покупателей, поскольку за качество продукции в такой ситуации никто не отвечает, да и условия торговли не соответствуют санитарным нормам. На это же обратил внимание и один из местных жителей, который стал свидетелем того, как сотрудники ОПОП составляли протоколы на торговцев и проводили изъятие товаров на перекрестке улиц Р. Зорге и Ю. Фучика. Он также отметил, что несмотря на подобные проверки, торговцев здесь меньше не становится, и после ухода сотрудников Исполкома они вновь возвращаются на излюбленное место.

Председатель Комитета потребительского рынка пояснил, что протоколы впоследствии отправляются в административную комиссию, где и принимаются решения о мерах воздействия на нарушителей. Чаще всего это штрафы, которые предусмотрены статьей 3.2 КоАП РТ («Нарушение порядка организации уличной торговли»). Размер штрафов составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении, совершенном в течение года, — от 3 до 5 тыс. рублей. Как оказалось, чаще всего такие штрафы не способны отпугнуть незаконных торговцев, поскольку сумма для них не столь существенная. К слову, в 2016 году по статье 3.2 было составлено более 5600 протоколов, сумма штрафов более 10,7 млн. рублей.

Еще одной действенной мерой является изъятие предметов административного правонарушения, то есть того имущества, которое ценно для продавцов — весов, прилавков или самого товара (если речь не идет о скоропортящейся продукции). В этом случае после рассмотрения протоколов административной комиссией и оплаты штрафов нарушители могут забрать свое имущество.

Во время выезда депутаты обсудили, какие мероприятия и меры были бы более эффективными в борьбе с незаконной торговлей. В частности, Владимир Никишов отметил, что такой мерой могло бы стать значительное увеличение размера штрафов. В целом, депутаты отметили, что существующих мер не достаточно, и нужны дополнительные рычаги воздействия на субъекты незаконной торговли.