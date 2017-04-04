Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Напомним, конкурс на замещение должности главы Елховского района был объявлен после того, как в декабре прошлого года прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Прием документов на конкурс от соискателей завершился 18 февраля. В окончательный список вошли 10 человек — представители администрации, промышленных и коммерческих предприятий, научных учреждений.

По результатам собеседования с претендентами конкурсная комиссия во главе с губернатором Николаем Меркушкиным остановилась на двух кандидатурах, которые представили самые сильные программы дальнейшего социально-экономического развития Елховского района.

Депутатам были рекомендованы кандидатуры заместителя главы по социальным вопросам Натальи Павловой и директора МБУ «Центр МТО и эксплуатации зданий образовательных учреждений» Алексея Шлаева.

Собрание представителей единогласно отдало предпочтение уроженке Елховки Наталье Павловой. После произнесения торжественной клятвы она официально стала высшим должностным лицом Елховского района Самарской области.

«Я родилась и выросла на этой земле, и мне небезразлична ее судьба. Необходимо приложить максимум усилий, трудолюбия и упорства для дальнейшего развития территории. Только сплоченные действия и единый курс выведут наш район на новый уровень. Будем работать вместе, открыто и честно», — сказала Наталья Павлова.

От имени Николая Меркушкина нового главу поздравил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Дмитрий Овчинников. Он особо подчеркнул, что Наталье Павловой досталась в наследство от прежнего руководителя сильная, сплоченная и профессиональная команда.

«Пришло время для серьезной созидательной работы. Результат работы главы — это результат работы каждого из вас на своем месте, — сказал он, обращаясь к депутатскому корпусу и руководителям подразделений администрации. — Есть все инструменты для того, чтобы ситуацию в районе поменять. Губернатор и правительство всегда будут поддерживать инициативы, которые будут рождаться на елховской земле. Вместе у нас все получится».

«Депутаты надеются на вас и уверены, что вы продолжите развитие района. А мы окажем вам помощь», — заверила председатель собрания представителей района Галина Макарова.

«Вы прекрасно знаете все ключевые проблемы. Надо включаться в работу», — напутствовал Наталью Павлову экс-глава Вячеслав Дементьев.

После вступления в должность специально для Волга Ньюс Наталья Павлова обозначила основные направления своей работы — развитие сельского хозяйства, увеличение собственных доходов бюджета, поддержка социальной сферы продолжение ремонтов школ и сельских домов культуры, строительство универсальных спортплощадок.

Также среди приоритетов — завершение строительства объекта водоснабжения и очистных сооружений. «Вопрос обеспечения чистой водой райцентра стоит не первый год. Надеемся на поддержку правительства Самарской области в решении этой задачи», — сказала она.

Также глава района призналась, что решение подать документы на конкурс далось ей нелегко: «Понимала, что будет сложно, но меня это не пугает. Многое предстоит сделать. Надеюсь, я найду поддержку и понимание у земляков».