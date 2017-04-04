Дмитрий Медведев впервые прокомментировал расследование о коррупции

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — сказал Дмитрий Медведев.
По его словам, расследование «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы». Основателя ФБК и оппозиционера Алексея Навального Медведев назвал «известным персонажем», который открыто заявляет о желании стать президентом, передает Росбалт.
Компромат, собранный на него ФБК,
26 марта в России прошли массовые акции протеста против коррупции. Митинги были приурочены к расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении