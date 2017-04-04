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18:05 (мск), источник: РИА Крым

Поклонская добилась проверки в Минздраве Крыма и пересмотра ряда уголовных дел

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости (Крым). Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская добилось проведения проверки в министерстве здравоохранения Республики Крым и пересмотра материалов по уголовным делам в сфере здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook, ссылаясь на ответ, который получила из прокуратуры РК.

«Было установлено нарушение требований статьи 89 закона “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”. Региональный Минздрав не организовал должным образом ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. В частности, не выполнен план-график проверок на 2016 год, а аналогичный план на текущий год и вовсе отсутствует. Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства не укомплектован. По этим нарушениям прокуратура внесла представление в адрес министра здравоохранения Крыма», — отметила Поклонская.

Кроме того, написала она, в суд было направлено уголовное дело в отношении врача скорой помощи, который недолжным образом провел диагностику, в результате чего скончалась пациентка.

Также, добавила депутат, была назначена судебно-медицинская экспертиза по делу о нарушении правил лечения несовершеннолетнего в Ялтинской городской больнице, в результате чего он стал инвалидом.

«Возобновлено уголовное дело по факту смерти пациентки онкодиспансера, где перед операцией врачи не увидели в медицинских документах противопоказание. Помимо этого, есть информация (опущенная в ответе прокуратуры) о проверке в отношении следователя одного из районных отделов крымского ГСУ СК, который, предположительно, подделал подпись родственников погибшей под согласием о прекращении расследования в отношении врача», — написала Поклонская.

Добилась депутат и пересмотра отказа о возбуждении уголовного дела в Саках, где пациент своевременно не получил необходимую медпомощь.

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