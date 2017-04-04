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18:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Владимир Никонов назначен заместителем министра ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова

Владимир Никонов назначен заместителем министра ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе правительства области.

Согласно информации, Никонов назначен на должность зама Черткова с 4 апреля 2017 года. Чиновники, напомним, уже работали вместе — оба являлись заместителями экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова с 2013 года. 22 марта, Андрей Чертков приступил к обязанностям министра ЖКХ, до этого, с 2016 года, являлся замминистра.

Ранее сообщалось, что Владимир Никонов был назначен замминистра инвестиций Нижегородской области в феврале 2016 года. До этого, с 2013 года, он занимал пост замглавы нижегородской администрации по оргвопросам. С 2008 по 2013 год Никонов являлся прокурором Нижнего Новгорода.

СПРАВКА

Никонов Владимир Александрович родился 2 ноября 1970 года в Вадском районе Горьковской области. В 1994 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского с отличием, имеет ученую степень кандидата юридических наук. С 1993 года работал помощником прокурора, а затем заместителем прокурора Автозаводского района, прокурором Ленинского района. С 2008 года по 2013 год являлся прокурором города Нижнего Новгорода. С 2013 года по 2016 год — замглавы администрации Нижнего Новгорода, с февраля 2016 года — замминистра инвестиций Нижегородской области, с апреля 2017 года — замминистра ЖКХ Нижегородской области. Имеет классный чин «Старший советник юстиции». Женат, воспитывает двоих детей.

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