В Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов

Как стало известно «Фонтанке», вечером во вторник, 4 апреля, в общественное заведение на территории Кировского района была вызвана скорая медицинская помощь. Пациентом оказался 52-летний Вадим Альбертович Тюльпанов.

Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в СовФед от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа.