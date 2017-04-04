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19:48 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов

Сенатор Вадим Тюльпанов 3 апреля 2017 года умер в Санкт-Петербурге. Его смерть предположительно носит бытовой характер.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», вечером во вторник, 4 апреля, в общественное заведение на территории Кировского района была вызвана скорая медицинская помощь. Пациентом оказался 52-летний Вадим Альбертович Тюльпанов.

Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в СовФед от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа.

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