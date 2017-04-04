ФАС признала крупнейших сотовых операторов нарушителями из-за цен на СМС
ФАС признала тарифы на услугу
ФАС признала тарифы на услугу
Как говорится в опубликованном во вторник, 4 апреля, сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство признало «МегаФон», МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» («дочка» «Т2 РТК Холдинга») нарушившими ч. 1 с. 10 закона «О защите конкуренции». По ней запрещены действия или бездействие компании, занимающей доминирующее положение, результатом которых может оказаться ограничение, устранение конкуренции, ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
По оценке аналитической компании AC&M, эти операторы суммарно занимали 99% рынка мобильной связи на 31 декабря 2016 года. В конце 2014 года «МегаФон» и МТС, а в 2015 году «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» изменили тарифы на услугу
Новые условия сделали невозможным объединение заказчиков подобных рассылок, например, банков, которые таким образом информируют своих клиентов о транзакциях, в пулы, что привело к росту стоимости услуги. Один из клиентов, страховая компания «СОГАЗ-Мед», пожаловался на новые расценки в ФАС. Ведомство пришло к выводу, что в результате действий операторов тарифы для заказчиков на рассылку СМС на сеть «МегаФона» выросли на 116%, МТС — на 176%, «ВымпелКома» — на 77%, а «Т2 Мобайл» — на 33%. При этом в сотовых компаниях парировали, что СМС — не единственный способ информирования. «Мы не согласны с анализом, который провела ФАС.
Рынок информирования и рекламы включает не только СМС, такие услуги оказываются по электронной почте, через мессенджеры, приложения и другие сервисы", — говорил ранее РБК представитель «МегаФона».
Как поясняла ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, чтобы выполнить подобное предписание, операторы будут должны пересмотреть тарифную политику на
Кроме того, операторы должны заплатить штраф. Его размер представитель ФАС не уточнил, но сказал, что он будет фиксированным. Согласно КоАП, штраф может составить от 300 тыс. до 1 млн руб. Если бы операторов обязали выплатить оборотный штраф, он должен был составить от 1 до 15% от их выручки на этом рынке. Исходя из того, что AC&M оценивала объем рынка