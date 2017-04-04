ФАС признала крупнейших сотовых операторов нарушителями из-за цен на СМС

Как говорится в опубликованном во вторник, 4 апреля, сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство признало «МегаФон», МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» («дочка» «Т2 РТК Холдинга») нарушившими ч. 1 с. 10 закона «О защите конкуренции». По ней запрещены действия или бездействие компании, занимающей доминирующее положение, результатом которых может оказаться ограничение, устранение конкуренции, ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

По оценке аналитической компании AC&M, эти операторы суммарно занимали 99% рынка мобильной связи на 31 декабря 2016 года. В конце 2014 года «МегаФон» и МТС, а в 2015 году «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» изменили тарифы на услугу СМС-рассылки.

Новые условия сделали невозможным объединение заказчиков подобных рассылок, например, банков, которые таким образом информируют своих клиентов о транзакциях, в пулы, что привело к росту стоимости услуги. Один из клиентов, страховая компания «СОГАЗ-Мед», пожаловался на новые расценки в ФАС. Ведомство пришло к выводу, что в результате действий операторов тарифы для заказчиков на рассылку СМС на сеть «МегаФона» выросли на 116%, МТС — на 176%, «ВымпелКома» — на 77%, а «Т2 Мобайл» — на 33%. При этом в сотовых компаниях парировали, что СМС — не единственный способ информирования. «Мы не согласны с анализом, который провела ФАС.

Рынок информирования и рекламы включает не только СМС, такие услуги оказываются по электронной почте, через мессенджеры, приложения и другие сервисы", — говорил ранее РБК представитель «МегаФона».