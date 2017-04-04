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21:33 (мск), источник: ТАСС

Кадыров подписал закон, разрешающий школьницам носить хиджаб

В законопроекте подчеркивается, что ношение национальной одежды разрешено, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит здоровью и не нарушает права и свободы других лиц.

Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 4 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни подписал принятые парламентом изменения в закон «Об образовании в Чеченской Республике», согласно которым за школами останется право устанавливать требования к одежде учеников. Он вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования в местной прессе, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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В законопроекте подчеркивается право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц.

«Соответствующий локальный нормативный акт образовательной организацией принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии), способствующего соблюдению прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания», — говорится в документе.

История вопроса

Парламент Чечни 30 марта принял поправки в местный закон, разрешающий учащимся республики носить одежду или символику в соответствии с их вероисповеданием, в том числе хиджаб.

В январе министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что учащиеся не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами одежды. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ сказал, что она навязывает обществу свое личное мнение.

Тогда же Кадыров написал в соцсетях, что тема хиджаба поддерживается искусственно, чтобы отвлечь от реальных проблем в школах, и заявил, что его дочери-школьницы носят традиционные мусульманские платки

В сообщении чеченского парламента отмечалось, что вводимая в закон «Об образовании в Чечне» статья не противоречит федеральному закону.

Комментарии
10
владимир ищенко
О чем разговор,пусть все люди земли одеваются как хотят и чего хотят пусть то и едят как хотят,зачем напрягать обстановку глупыми советами
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Иван Фокин
Рамзан Ахматович, конечно, человек авторитетный, но я категорически против подобной политики.
Во-первых, зная Кавказ с его традициями, могу предположить, что завтра в школах девочки будут ВСЕ ходить в хиджабах!
Во-вторых, далеко не факт, что все девушки в восторге от такого решения! Я сомневаюсь!
В-третьих, я считаю, что новый закон это закон имеет характер не разрешительный, а предписывающий (опять же в условиях современной Чечни)!
Вообще, очень грустно, что стараниями нынешнего руководителя Чечня республика все больше превращается в исламскую автократию.
Понятно, что Рамзан Ахматович пытается показать себя просвещенным мусульманским правителем, чтобы приобрести позитивный образ в глазах ревнителей ислама, но не стоит забывать, что клерикализация чеченского общества, как и клерикализация всего российского общества в целом, вызвана прежде всего социально-экономическими причинами.
И хиджабом этих причин не скроешь!
А Рамзан Ахматович все одно в глазах конфессиональных радикалов останется неверным, служащим "гяурам". И поголовный хиджаб в школах Рамзана Ахматовича тут вряд ли убережет.
P.S.: Хотя кроме хиджаба у него есть оружие и понадежнее.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
правильно сделал,во первых традиции во вторых у него в республике девочки будут девочками ,а у нас европейцев так и будут ходить как лахудры ,что я ежедневно вижу ,курить вейпить и материться ,а потом и аборты не за горами
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