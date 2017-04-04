Кадыров подписал закон, разрешающий школьницам носить хиджаб

ГРОЗНЫЙ, 4 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни подписал принятые парламентом изменения в закон «Об образовании в Чеченской Республике», согласно которым за школами останется право устанавливать требования к одежде учеников. Он вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования в местной прессе, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В законопроекте подчеркивается право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц.

«Соответствующий локальный нормативный акт образовательной организацией принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии), способствующего соблюдению прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания», — говорится в документе.

История вопроса

Парламент Чечни 30 марта принял поправки в местный закон, разрешающий учащимся республики носить одежду или символику в соответствии с их вероисповеданием, в том числе хиджаб.

В январе министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что учащиеся не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами одежды. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ сказал, что она навязывает обществу свое личное мнение.