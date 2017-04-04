Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
У легких нашли новые функции
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
«Начитался «Чиполлино»: Ляшко высмеивает новое решение Порошенко
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9В тени стены
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
4 апреля, источник: Интерфакс

Трамп возложил на Асада ответственность за химатаку в Сирии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в Сирии на президента страны Башара Асада и заявил, что это стало следствием неверных решений прежней администрации США, передает агентство Associated Press.

Источник: Reuters

«Эти чудовищные действия Башара Асада являются следствием слабости и нерешительности предыдущей администрации», — говорится в заявлении Трампа, распространенном во вторник.

Как отметил президент, в 2012 году его предшественник Барак Обама заявил о своем намерении создать «красную линию» в отношении применения химоружия, однако потом «ничего не сделал».

США вместе с их союзниками осуждают эту неприемлемую атаку
Дональд Трамп
Президент США
Читайте также
Число жертв «газовой атаки» в Сирии возросло до 58

Ранее западные СМИ со ссылкой на правозащитную «Обсерваторию прав человека в Сирии» сообщили, что «самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству», нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

В результате химатаки, по их данным, погибли по меньшей мере 58 человек, десятки людей ранены.

В Дамаске в свою очередь опровергли причастность к атаке. Позже Минобороны РФ также заявило, что не наносило удары по городу.

Комментарии
6
Григорий Сергеев
Борис - ты не все. Не приписывай себе всезнание и истину в последней инстанции. Заглоти свои 100 баксов от Сороса и звиздуй в пиндосию. Там тебе и место.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
опять от себя подозрения отводят??
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Трамп учи матчасть ,тебя разводят и подставят!!!!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
Число жертв взрыва в метро Петербурга снова увеличилось
Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
Опубликованы имена 10 погибших при теракте в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
Овечкин прокомментировал запрет НХЛ на участие в Олимпиаде
Телеканалы РФ отказались платить за права на трансляцию ЧМ-2018
Кадыров официально разрешил хиджаб в школе
Крупнейших сотовых операторов обязали изменить стоимость СМС
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь