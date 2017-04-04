Трамп возложил на Асада ответственность за химатаку в Сирии

Как отметил президент, в 2012 году его предшественник Барак Обама заявил о своем намерении создать «красную линию» в отношении применения химоружия, однако потом «ничего не сделал».

«Эти чудовищные действия Башара Асада являются следствием слабости и нерешительности предыдущей администрации», — говорится в заявлении Трампа, распространенном во вторник.

США вместе с их союзниками осуждают эту неприемлемую атаку

Ранее западные СМИ со ссылкой на правозащитную «Обсерваторию прав человека в Сирии» сообщили, что «самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству», нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

В результате химатаки, по их данным, погибли по меньшей мере 58 человек, десятки людей ранены.

В Дамаске в свою очередь опровергли причастность к атаке. Позже Минобороны РФ также заявило, что не наносило удары по городу.