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09:55 (мск), источник: Ipress.ua

Минфин опубликовал полный текст меморандума с МВФ на украинском языке

МВФ обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Чуть позже Минфин предоставил перевод документа на украинском языке.

Источник: Reuters

Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В этом письме описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой ОРДЛО и решением фонда отложить рассмотрение вопроса выделения 4-го транша.

Кроме того, в МВФ опубликовали исследование о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст до 63−65 лет к 2026 и 2031 гг. и о переходе к инфляционному таргетированию и улучшению денежно-кредитной политики.

Украина должна принять пенсионную реформу до конца апреля 2017 года. Набрать силу пенсионная реформа должна с 1 января 2018 года.

Согласно данным, изложенным в документе, пенсионная реформа будет включать в себя новый перечень вариантов выхода на пенсию с широким диапазоном пенсионного возраста. Ожидается, что человек, который выходит на пенсию, будет сам выбирать сроки и условия выхода на пенсию, что будет зависеть от общего трудового стажа.

Также реформа должна предусматривать дополнительные пенсионные выплаты. Такое мероприятие, как ожидается, будет стимулировать продолжительность занятости и более поздний выход на пенсию. Кроме того, реформа будет способствовать долгосрочной экономии не менее 3% ВВП.

В опубликованных документах МВФ сказано, что средний эффективный возраст выхода на пенсию в Украине составляет 58,5 лет для мужчин и 55,9 года для женщин.

НАБУ до конца мая 2017 года должно получить право прослушивания и проведения следственных действий под прикрытием.

В документе указано, что это условие должно быть выполнено еще в конце ноября 2016 года, а новый срок назначен на конец мая 2017 года.

Контрольным показателем сотрудничества с МВФ определено, что изменения должны быть внесены в парламент и приняты до конца мая нынешнего года. Эти изменения должны гарантировать возможность для НАБУ проводить операции под прикрытием, перехватывать сообщения, получить доступ к компьютерным системам и контролировать корреспонденцию.

Сейчас, напомним, НАБУ пользуется по необходимости помощью, в частности, СБУ для проведения следственных действий.

Также в меморандуме сказано, что дела НАБУ и постановления следственных судей нужно защитить от утечки. Этого нужно добиться путем ограничения доступа к ней офицеров НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры до тех пор, пока расследование дела не завершено или закрыто.

НАБУ также должно продолжать публиковать статистические данные, касающиеся расследований актов коррупции со стороны высокопоставленных должностных лиц на своей странице в свободном доступе.

Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Отмечено также, что это новый предельный срок для выполнения структурного маяка, который остается с конца сентября 2016 года. Итак, действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, позволяя таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частный собственности, сразу же после этого.

Украина же обязуется запустить кампанию по информированию общественности и разъяснению преимуществ этой реформы.

Закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до середины июня 2017 года.

Закон необходим для того, чтобы обеспечить преследование коррупционных действий со стороны высоких должностных лиц специализированным и приоритетным судебным разбирательством.

Напомним, что антикоррупционный суд образован в соответствии с принятым в июне 2016 года Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», а его деятельность будет отвечать Европейской конвенции по правам человека и другим стандартам Совета Европы.

«Для этого мы (Украина — ред.) подадим до середины апреля 2017 года до Верховной Рады соответствующие проекты законодательных актов для их принятия до середины июня 2017 года», — сказано в документе.

Антикоррупционные суды должны начать работу до конца марта 2018 года.

Отмечается, что законопроект будет содержать положения, предоставляющие бюджетную автономию и соответствующее обеспечение системы антикоррупционных судов, и будет определять процесс отбора антикоррупционных судей.

Отмечается, что в соответствии со статьей 33.2 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», особые требования будут введены в предложенном законопроекте, чтобы обеспечить соответствие кандидатов на позиции антикоррупционных судей требованиям не только образцовой репутации и высокопрофессиональных качеств, но и требованиям относительно владения соответствующими определенными навыками, необходимыми для рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией.

«Учитывая это, закон будет предусматривать процедурные нормы, включая такие экзамены и задания для оценки определенных профессиональных навыков кандидатов, которые будут опираться на прозрачную оценку кандидатов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с привлечением уважаемых специалистов общепризнанными этическими стандартами и опытом в ведении антикоррупционного судопроизводства, включая возможное привлечение экспертиз и соответствующий опыт, приобретенный в других странах», — сказано в меморандуме.

Украина подтвердила свои обязательства по приватизации «Одесского припортового завода» и будет внедрять необходимые меры, включая урегулирование идентифицируемых балансовых недостатков, для привлечения авторитетных международных инвесторов и завершения его приватизации в первой половине 2017 года.

Параллельно Украина будет инициировать приватизацию большого количества госпредприятий для приватизации до конца сентября 2017 года.

В списке: ПАО «Центрэнерго» и «Турбоатом», чьи судьбы были уже переведены в ФГИУ, и региональные энергораспределительные компании, облэнерго, чьи доли будут переведены в ФГИУ до конца апреля 2017 г. Аналогичным образом ожидается принятие законодательства, которое позволит полную приватизацию ГП «Укрспирт», государственного производителя алкоголя в Украине, в состав которого входит около 150 связанных ГП, до конца марта 2017 с той целью, чтобы конкурсную продажу было завершено к концу сентября 2017 года.

Кроме того, в Меморандуме определены новые так называемые структурные маяки для Украины.

В частности, Верховная Рада должна принять законодательство по созданию новой гражданской службы, ответственной за расследование финансовых преступлений против государства, под управлением Минфина для замены нынешней налоговой милиции и консолидации всех полномочий по борьбе с финансовыми преступлениями против государства в одном агентстве, избегая при этом дублирования функций, до конца апреля 2017 года.

До конца июля 2017 года должны быть пересмотрены параметры системы коммунальных субсидий для улучшения адресности, введена корректировка социальных норм в пик месяца в течение отопительного сезона, применены тарифы на доставку газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы. Все изменения должны вступить в силу с 1 мая 2017 года.

До конца августа 2017 года правительство должно принять постановление о монетизации коммунальных субсидий на уровне предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. До конца декабря в Минфине должна быть создана централизованная база данных получателей социальной помощи.

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