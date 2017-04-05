Волгоградских чиновников продолжат планомерно сокращать до 2020 года

Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте областной администрации, начать сокращать казенные затраты власти планируют с себя. Так, первым пунктом значится оптимизация расходов на содержание органов государственной власти. Кроме того, муниципальным образованиям региона предлагается ввести запрет на увеличение численности сотрудников. Также должны быть сокращены и траты на обеспечение деятельности госучреждений, снизятся и дотации перевозчикам на возмещение недополученных доходов.

В 2017—2018 годах штатная численность госслужащих уменьшится еще на 67 единиц. Поредеют и ряды чиновников. Так, уже в 2017 году в комитете по труду и занятости населения региона планируется сократить 34 человек, в комитете соцзащиты — 18, в комитете физической культуры и спорта — 59 человек. Больше всего «пострадает» комитет образования и науки. Здесь под сокращение попадут 79 штатных единиц. Меньше всего оптимизация отразится на сотрудниках здравоохранения и культуры. Сокращение грозит в общей сложности четырем сотрудникам.

По подсчетам специалистов, только эти меры позволят снизить затраты регионального бюджета более чем на 38,7 млн рублей в год. Еще более чем 26,2 млн рублей за 2017−2018 годы останутся в региональной казне вследствие сокращения арендуемых органами госвласти площадей и помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости изменения структуры органов государственной власти Волгоградской области губернатор региона Андрей Бочаров заявил в конце ноября 2016 года. Сокращения штата он пообещал начать с аппарата губернатора. Речь шла о как минимум 30%, а в органах исполнительной власти — от 10 до 40%.

К весне 2017 года реорганизация в администрации региона была завершена. Всего под сокращение попали 113 штатных единиц. Изменения претерпела и структура исполнительной власти области. Были образованы новые ведомства, такие как комитет государственной охраны объектов культурного наследия и управление делами администрации, а вот инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона существовать перестала.