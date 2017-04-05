Минобороны представило свое объяснение химатаки в сирийском Идлибе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — В Минобороны в среду представили свою версию событий, которые западные СМИ посчитали химической атакой, осуществленной войсками Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, правительственная авиация разбомбила склад террористов, где хранились боеприпасы с отравляющими веществами.

«По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства, вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны», — говорится в сообщении.

Эти боеприпасы использовались боевиками в сирийском Алеппо, их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами, отметил Конашенков. Симптомы пострадавших в Хан Шейхуне, судя по кадрам из соцсетей, совпадают с теми, которые наблюдались осенью прошлого года у жителей Алеппо. Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в ОЗХО.

«Однако ОЗХО, получившая все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучает», — отметил Конашенков.