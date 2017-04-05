Депутаты выбрали нового главу Арсеньева

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Мэром Арсеньевского городского округа по результатам депутатского голосования избран Александр Коваль. Всего в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета участвовали четыре кандидата, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Согласно законодательству, руководители городов и районов проходят несколько этапов, прежде чем их кандидатуры представляют на голосование депутатскому корпусу. Тщательно проверяются биографии участников, немалое значение имеет опыт работы и наличие собственной концепции развития муниципального образования. В итоге в Арсеньеве отборочные испытания прошли четыре кандидата, но самым достойным признан Александр Коваль — именно он набрал наибольшее количество голосов», — отметили в ведомстве.

Справка: Коваль Александр Васильевич родился 1957 году в Арсеньеве Приморского края.

В 1976 году окончил Приморский авиационный техникум. В 1976—1978 годах служил в рядах Советской Армии. В 1983 году окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище имени Геннадия Невельского по специальности «Судовые машины и механизмы».

С 1983 года работал на заводе «Аскольд», где прошел карьерный путь от мастера до директора по экономике и финансам.

С 2012 года занимал должность председателя Думы Арсеньевского городского округа.