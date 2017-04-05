Закон о запрете соцсетей детям необходим и полезен, считает хабаровский детский омбудсмен

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко считает, что инициатива по запрету регистрации в социальных сетях детей до 14 лет поможет защитить детей от негативной информации. В том числе, закон ограничит влияние так называемых «групп смерти», передает ИА AmurMedia.

Как ранее сообщила газета «Известия», депутаты Ленобласти разработали законопроект, который обяжет пользователей создавать страницы в соцсетях исключительно под настоящим именем. Детям до 14 лет вход хотят запретить, а остальным нужно будет предоставлять при регистрации паспортные данные.

По мнению нового детского омбудсмена Виктории Трегубенко, новая инициатива полезна, так как поможет защитить персональные данные детей и оградит подростков от негативной информации.

— Часто бывает, что дети регистрируются под вымышленным именем и прибавляют себе возраст. А потом в сети подвергаются воздействию людей, пропагандирующих несколько нетрадиционные связи, — констатировала Виктория Трегубенко.

Кроме того, считает уполномоченная, будущий законопроект — серьезный удар по «группам смерти», которым пора уже исчезнуть из поля обсуждения.

— Продолжают появляться деструктивные группы, которые разрушают детскую психологию и заставляют подростков выполнять невообразимые задачи, а новая инициатива поможет от этих групп оградить. Вообще, хочу заметить, что у нас есть масса замечательных проектов, связанных с детьми, вроде различных олимпиад, телешколы, а мы обсуждаем только то, что разрушает наше будущее, — уверена Виктория Трегубенко.

К тому, что множество детей будет отрезано от возможности общаться со сверстниками, омбудсмен отнеслась, как это часто бывает, достаточно консервативно.