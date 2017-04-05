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05:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Закон о запрете соцсетей детям необходим и полезен, считает хабаровский детский омбудсмен

По мнению Виктории Трегубенко, инициатива депутатов Ленобласти нацелена на защиту детей и их психологического состояния.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко считает, что инициатива по запрету регистрации в социальных сетях детей до 14 лет поможет защитить детей от негативной информации. В том числе, закон ограничит влияние так называемых «групп смерти», передает ИА AmurMedia.

Как ранее сообщила газета «Известия», депутаты Ленобласти разработали законопроект, который обяжет пользователей создавать страницы в соцсетях исключительно под настоящим именем. Детям до 14 лет вход хотят запретить, а остальным нужно будет предоставлять при регистрации паспортные данные.

По мнению нового детского омбудсмена Виктории Трегубенко, новая инициатива полезна, так как поможет защитить персональные данные детей и оградит подростков от негативной информации.

— Часто бывает, что дети регистрируются под вымышленным именем и прибавляют себе возраст. А потом в сети подвергаются воздействию людей, пропагандирующих несколько нетрадиционные связи, — констатировала Виктория Трегубенко.

Кроме того, считает уполномоченная, будущий законопроект — серьезный удар по «группам смерти», которым пора уже исчезнуть из поля обсуждения.

— Продолжают появляться деструктивные группы, которые разрушают детскую психологию и заставляют подростков выполнять невообразимые задачи, а новая инициатива поможет от этих групп оградить. Вообще, хочу заметить, что у нас есть масса замечательных проектов, связанных с детьми, вроде различных олимпиад, телешколы, а мы обсуждаем только то, что разрушает наше будущее, — уверена Виктория Трегубенко.

К тому, что множество детей будет отрезано от возможности общаться со сверстниками, омбудсмен отнеслась, как это часто бывает, достаточно консервативно.

— Меня соцсети долго не затягивали, я прекрасно общалась вживую. Это не заменит ни один сайт. Да, иногда в соцсетях бывает полезная информация, но получать ее ребенок прекрасно может до 14 лет под присмотром родителей. А если хочется общаться, то лучше выйти из-за компьютера и поговорить лицом к лицу. Это намного приятнее и интереснее, — подытожила Виктория Трегубенко.

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