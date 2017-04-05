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07:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Минюст знает, как вернуть деньги, похищенные Храпуновым

Министерство юстиции Казахстана рассказало, как собирается возвращать деньги, похищенные Виктором Храпуновым. Дело в скором времени будет рассматривать суд Калифорнии. Если казахстанская сторона выиграет, беглый аким может лишиться своего имущества и в других странах мира, КТК.

Источник: Newtimes.kz

«В Калифорнии есть имущество, которое можно реализовать и в последующем перепродать, компенсировать ущерб. Любое решение, которое примет суд США, можно будет принести в другую юрисдикцию мира. Где бы ни спрятал Храпунов свои активы, это решение можно принудительно принести в эту страну и принудительно исполнить», — заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Речь идёт о четырёх шикарных виллах и автомобилях, а также доле в бизнесе. И это только в Калифорнии. В общей же сложности, по данным следствия, Храпунов похитил из страны 300 миллионов долларов. Деньги эти он выручил на незаконной продаже земли в Алматы, акимом которой тогда являлся. Дела против Храпунова и его семьи сейчас ведут и в Швейцарии, ну и в Штатах. Первый иск в Америке отклонили ещё 3 года назад. И вот Министерство юстиции добилось положительного решения в суде высшей инстанции.

В США, уточнил Бекетаев, будет гражданский процесс, в Швейцарии же нацелены на уголовное производство. При этом глава ведомства отметил, что доказать преступления Храпунова и его семьи будет непросто. Схемы вывода денег были довольно сложными, а сделки проводились через оффшорные компании.

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