Минюст знает, как вернуть деньги, похищенные Храпуновым

«В Калифорнии есть имущество, которое можно реализовать и в последующем перепродать, компенсировать ущерб. Любое решение, которое примет суд США, можно будет принести в другую юрисдикцию мира. Где бы ни спрятал Храпунов свои активы, это решение можно принудительно принести в эту страну и принудительно исполнить», — заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Речь идёт о четырёх шикарных виллах и автомобилях, а также доле в бизнесе. И это только в Калифорнии. В общей же сложности, по данным следствия, Храпунов похитил из страны 300 миллионов долларов. Деньги эти он выручил на незаконной продаже земли в Алматы, акимом которой тогда являлся. Дела против Храпунова и его семьи сейчас ведут и в Швейцарии, ну и в Штатах. Первый иск в Америке отклонили ещё 3 года назад. И вот Министерство юстиции добилось положительного решения в суде высшей инстанции.

В США, уточнил Бекетаев, будет гражданский процесс, в Швейцарии же нацелены на уголовное производство. При этом глава ведомства отметил, что доказать преступления Храпунова и его семьи будет непросто. Схемы вывода денег были довольно сложными, а сделки проводились через оффшорные компании.