Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Серьезной провокацией и нарушением соответствующих резолюций СБ ООН назвал
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Серьезной провокацией и нарушением соответствующих резолюций СБ ООН назвал
Он не исключил вероятность новых провокационных действий Пхеньяна и призвал серьезно задуматься над этим. При этом премьер заявил, что «принимаются все меры для защиты жизней и имущества граждан страны в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами и Южной Кореей».
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил новый пуск северокорейской ракеты и заявил, что у Вашингтона больше нет комментариев на этот счет. «Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету средней дальности. США достаточно говорили о Северной Корее. Больше комментариев нет», — говорится в заявлении госсекретаря, распространенном во вторник вечером (в ночь на среду мск).
Постпред США при ООН Никки Хейли назвала КНДР «угрозой всему миру» и призвала Пекин ввести санкции против Пхеньяна, сообщил американский телеканал Foх News.
Все зависит от Китая. Они могут оказать достаточное давление на КДНР и заставить их (Пхеньян - ИФ) отступить. Сейчас самое время, чтобы это доказать
Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, визит которого в США начинается в четверг, он намерен добиваться более жесткого подхода Пекина к
По мнению наблюдателей, нынешний шаг Пхеньяна только усиливает позицию Вашингтона на переговорах с Пекином. Китай поддержал введение санкций против КНДР, однако считает необходимым решение всех проблем исключительно путем переговоров. Ранее США заявили о бесперспективности шестистороннего переговорного процесса по ядерной проблеме Корейского полуострова, остановленного по инициативе КНДР.
Как сообщалось, КНДР осуществила новый испытательный пуск ракеты. По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа «Пуккыксон-2». Она пролетела 60 км, достигнув максимальной высоты полета в 189 километров.
Соответствующими резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены пуски ракет с использованием баллистических технологий.