Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР

Он не исключил вероятность новых провокационных действий Пхеньяна и призвал серьезно задуматься над этим. При этом премьер заявил, что «принимаются все меры для защиты жизней и имущества граждан страны в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами и Южной Кореей».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил новый пуск северокорейской ракеты и заявил, что у Вашингтона больше нет комментариев на этот счет. «Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету средней дальности. США достаточно говорили о Северной Корее. Больше комментариев нет», — говорится в заявлении госсекретаря, распространенном во вторник вечером (в ночь на среду мск).

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала КНДР «угрозой всему миру» и призвала Пекин ввести санкции против Пхеньяна, сообщил американский телеканал Foх News.