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07:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников поручил выделить 2,2 млн руб. на ремонт жилья для сирот

Квартиры ненадлежащего качества отремонтируют в Перми, Верещагино и Соликамске.

Источник: РИА "Новости"

И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников поручил выделить из региональной казны 2,2 миллиона рублей на ремонт жилья, которое предоставили детям-сиротам в Перми, Верещагино и Соликамске. Речь идёт о 23 квартирах, непригодных для проживания. Ремонтные работы в них должны завершить до конца этого года.

Напомним, о жалобах детей-сирот на некачественное жильё, которое им предоставили, и.о. губернатора края сообщили журналисты. После чего администрация главы региона провела проверку. Она показала, что в 2013−16 годы краевой Минстрой не привлекал дополнительных экспертов для осмотра и выявления недостатков предоставляемого детям-сиротам жилья.

Кроме того, Максим Решетников поручил Министерству социального развития привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГКУ «Управление жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот», по вине которых произошло затягивание сроков приёмки в оперативное управление домов в Верещагино и Перми (по ул. Водников). Также и.о. главы регионов попросил обратить внимание на эти факты правоохранительные органы.

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