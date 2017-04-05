Максим Решетников поручил выделить 2,2 млн руб. на ремонт жилья для сирот
Квартиры ненадлежащего качества отремонтируют в Перми, Верещагино и Соликамске.
Квартиры ненадлежащего качества отремонтируют в Перми, Верещагино и Соликамске.
И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников поручил выделить из региональной казны 2,2 миллиона рублей на ремонт жилья, которое предоставили
Напомним, о жалобах
Кроме того, Максим Решетников поручил Министерству социального развития привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГКУ «Управление жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот», по вине которых произошло затягивание сроков приёмки в оперативное управление домов в Верещагино и Перми (по ул. Водников). Также и.о. главы регионов попросил обратить внимание на эти факты правоохранительные органы.