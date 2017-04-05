Максим Решетников поручил выделить 2,2 млн руб. на ремонт жилья для сирот

И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников поручил выделить из региональной казны 2,2 миллиона рублей на ремонт жилья, которое предоставили детям-сиротам в Перми, Верещагино и Соликамске. Речь идёт о 23 квартирах, непригодных для проживания. Ремонтные работы в них должны завершить до конца этого года.

Напомним, о жалобах детей-сирот на некачественное жильё, которое им предоставили, и.о. губернатора края сообщили журналисты. После чего администрация главы региона провела проверку. Она показала, что в 2013−16 годы краевой Минстрой не привлекал дополнительных экспертов для осмотра и выявления недостатков предоставляемого детям-сиротам жилья.

Кроме того, Максим Решетников поручил Министерству социального развития привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГКУ «Управление жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот», по вине которых произошло затягивание сроков приёмки в оперативное управление домов в Верещагино и Перми (по ул. Водников). Также и.о. главы регионов попросил обратить внимание на эти факты правоохранительные органы.