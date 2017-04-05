Жан-Люк Меланшон победил на дебатах кандидатов в президенты Франции
Согласно опросу, наиболее убедительным во время телевизионных дебатов выглядел представитель «Левого фронта»
Согласно опросу, наиболее убедительным во время телевизионных дебатов выглядел представитель «Левого фронта»
Эмманюэль Макрон (движение «Вперед») завоевал симпатии 21% смотревших дебаты. Франсуа Фийон («Республиканцы») — 15%, Марин Ле Пен («Национальный фронт») — 11%. Отмечается, что господин Макрон и госпожа Ле Пен во время дебатов горячо спорили о будущем Европы.
В первом туре президентских дебатов приняли участие пять кандидатов, имеющих наибольший предвыборный рейтинг. Остальные шесть доступ к экрану не получили.
Те дебаты выиграл Эмманюэль Макрон: он выглядел убедительнее своих главных соперников — Франсуа Фийона и Марин Ле Пен. Помимо прочего господин Макрон разошелся с ними в вопросе будущих отношений с Россией, призывая «избегать сближения» с президентом Владимиром Путиным.