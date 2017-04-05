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06:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Жан-Люк Меланшон победил на дебатах кандидатов в президенты Франции

Согласно опросу, наиболее убедительным во время телевизионных дебатов выглядел представитель «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон. Ему отдали предпочтение 25% зрителей, передает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

Эмманюэль Макрон (движение «Вперед») завоевал симпатии 21% смотревших дебаты. Франсуа Фийон («Республиканцы») — 15%, Марин Ле Пен («Национальный фронт») — 11%. Отмечается, что господин Макрон и госпожа Ле Пен во время дебатов горячо спорили о будущем Европы.

В первом туре президентских дебатов приняли участие пять кандидатов, имеющих наибольший предвыборный рейтинг. Остальные шесть доступ к экрану не получили.

Те дебаты выиграл Эмманюэль Макрон: он выглядел убедительнее своих главных соперников — Франсуа Фийона и Марин Ле Пен. Помимо прочего господин Макрон разошелся с ними в вопросе будущих отношений с Россией, призывая «избегать сближения» с президентом Владимиром Путиным.

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