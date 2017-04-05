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07:17 (мск), источник: АиФ Омск

23 человека претендуют на пост мэра Омска

В последний момент документы подали Станислав Гребенщиков и Владимир Куприянов.

Чиновники, ранее отрицавшие возможность своего участия в выборах, в последний день подачи документов всё-таки их принесли.

Теперь Станислав Гребенщиков, зампред правительства, И Владимир Куприянов, министр труда и соцразвития региона, официальные кандидаты на должность омского градоначальника.

Всего на рассмотрение комиссии подано 23 заявки, сообщает «Клуб регионов».

Список кандидатов, зарегистрированных комиссией для участия в выборах, станет известен 6 апреля. 14 апреля комиссия проведет собеседование со всеми претендентами, 19 апреля состоится рейтинговое голосование в Омском горсовете, в котором примут участие не менее двух кандидатов, определенных комиссией.

Срок полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского истекает в июне 2017 года.

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