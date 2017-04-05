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08:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман рассказал, какие пять реформ этого года осуществят в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал уже в этом году осуществить пять реформ, которые, по его словам, уже со следующего года дадут возможность почувствовать уверенность, стабильность и экономический рост. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Источник: Telegraf.com.ua

«Это продажа неэффективного государственного имущества, публичная продажа; это пенсионная реформа; это реформа системы здравоохранения, которая может консолидировать расходы и инвестировать в жизнь украинских граждан; это реформа образования; и это создание качественного мощного фермерского класса за счет того, чтобы дать людям возможность владеть землей именно тем сельхозпроизводителям, которые являются небольшими фермерскими хозяйствами», — отметил Гройсман.

«Эти пять реформ сделают очень важное дело для нашего экономического роста и уверенности в завтрашнем дне для всех украинских граждан. Наше правительство знает, как это сделать, и мы готовы это делать, нам будет нужна только поддержка украинского парламента», — добавил премьер.

Он напомнил, что в понедельник на внеочередном заседании правительства Кабинет министров утвердил Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года, определил эти пять реформ ключевыми задачами правительства в 2017 году. План действий до 2020 года, который прошел широкое обсуждение вместе с общественностью в течение 4 месяцев, предусматривает конкретные меры по развитию национальной экономики, заявил Гройсман.

«Сегодня очень важно, чтобы мы сконцентрировались на развитии нашей страны. Моя задача как премьер-министра — восстановить рост экономики страны», — подчеркнул он.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Предыдущий премьер Сеня кролег в 2014 г бил себя коленом в грудь, обещая, что украинцы в 2016 г почувствуют реально улучшение жизни. Почувствовали, но не все. Теперь лучший премьер всех времен и народов обещает то же самое, но уже в 2018 г. Наверняка, тоже почувствуют...кое-кто.
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