Гройсман рассказал, какие пять реформ этого года осуществят в Украине

«Это продажа неэффективного государственного имущества, публичная продажа; это пенсионная реформа; это реформа системы здравоохранения, которая может консолидировать расходы и инвестировать в жизнь украинских граждан; это реформа образования; и это создание качественного мощного фермерского класса за счет того, чтобы дать людям возможность владеть землей именно тем сельхозпроизводителям, которые являются небольшими фермерскими хозяйствами», — отметил Гройсман.

«Эти пять реформ сделают очень важное дело для нашего экономического роста и уверенности в завтрашнем дне для всех украинских граждан. Наше правительство знает, как это сделать, и мы готовы это делать, нам будет нужна только поддержка украинского парламента», — добавил премьер.

Он напомнил, что в понедельник на внеочередном заседании правительства Кабинет министров утвердил Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года, определил эти пять реформ ключевыми задачами правительства в 2017 году. План действий до 2020 года, который прошел широкое обсуждение вместе с общественностью в течение 4 месяцев, предусматривает конкретные меры по развитию национальной экономики, заявил Гройсман.