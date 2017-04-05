Губернатор отберет у чиновников гаджеты

Борис Дубровский отберет электронные гаджеты у чиновников.

Губернатор ввел новый порядок на аппаратных совещаниях, согласно которому члены правительства и все приглашенные должны сдавать свои мобильные телефоны, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Бориса Дубровского не устраивает, что некоторые участники совещания, отчитавшись по своему вопросу, погружаются в мобильные устройства. Исключение было сделано только для председателя Заксобрания и руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Мякуша. В отличие от других, он редко отвлекается на звонки или сообщения во время заседаний.