Татьяна Дернова стала новым министром образования Омской области

Ранее она занимала пост первого заместителя министра и работала в этой должности с июля 2012 года.

«СуперОмск» говорил о кандидатуре Дерновой на этот пост еще в феврале. Напомним, 6 февраля, 60-летний министр образования Сергей Канунников ушел в отпуск с последующим увольнением.

Профессиональную карьеру Татьяна Дернова начала в 1989 году учителем иностранных языков. В 1994 году стала заместителем директора гимназии № 19. С 2006 приглашена на должность начальника отдела образования и воспитания по Центральному административному округу Омска, а позже стала заместителем директора департамента образования Администрации Омска, первым заместителем директора департамента образования. С июля 2012 года перешла в Министерство образования региона, где заняла должность первого заместителя Министра образования Омской области.

Татьяна Дернова окончила Омский государственный педагогический институт имени А. М. Горького, Сибирскую академию государственной службы, является почетным работником общего образования Российской Федерации, заслуженным работником образования Омской области.