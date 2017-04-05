Приморцы обсуждают комментарий Медведева о расследовании ФБК на фоне родного края
Пользователи соцсетей порадовались, что ответ
Пользователи соцсетей порадовались, что ответ
Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.
Приморские пользователи социальных сетей обсуждают комментарий
«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — сказал Медведев.
«Берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про
По словам председателя правительства, за расследованием скрывается попытка «вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей». Алексея Навального, одного из инициаторов антикоррупционных акций протеста, которые прошли 26 марта по всей России, Дмитрий Медведев (не называя его по имени или фамилии) назвал «судимым персонажем», который «подставляет» молодежь для достижения своих «шкурных целей».