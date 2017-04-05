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07:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы обсуждают комментарий Медведева о расследовании ФБК на фоне родного края

Пользователи соцсетей порадовались, что ответ премьер-министра РФ все-таки прозвучал, а на заднем плане виднеется баннер ТОР «Михайловский».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Приморские пользователи социальных сетей обсуждают комментарий премьер-министра Дмитрия Медведева по поводу расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о недвижимости, якобы принадлежащей председателю правительства, но записанной на благотворительные фонды. А привлек внимание приморцев, в первую очередь, тот факт, что выступал премьер перед камерами как раз фоне баннера Приморского края. На транспаранте за его спиной телезрители увидели информацию о территории опережающего развития «Михайловский», сообщает ИА PrimaMedia.

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — сказал Медведев. Премьер-министр заявил, что «делается все по принципу «компота».

«Берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его», — заявил он.

По словам председателя правительства, за расследованием скрывается попытка «вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей». Алексея Навального, одного из инициаторов антикоррупционных акций протеста, которые прошли 26 марта по всей России, Дмитрий Медведев (не называя его по имени или фамилии) назвал «судимым персонажем», который «подставляет» молодежь для достижения своих «шкурных целей».

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