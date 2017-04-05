Рустэм Хамитов высказался на тему мигрантов и антимиграции в Башкирии

По итогам 2016 года Башкирия потеряла 129 тысяч трудоспособных жителей. Все они уехали в другие регионы России и ближнего зарубежья в поисках другой работы — кто на вахту, кто на крупное предприятие.

В то же время, количество прибывших и выбывших жителей Татарстана и Самарской области значительно меньше. Разобраться в причинах столь серьезных миграционных процессов ученых и представителей власти призвал глава региона Рустэм Хамитов.

— Что у нас происходит с населением? Откуда такая «болтанка»? Почему такие огромные миграционные потоки и прибывших и выбывших? По итогам года ряд муниципалитетов потеряли до 22% численности. Пять лет — и эти муниципалитеты исчезнут. О каком росте мы можем говорить в этой ситуации? — обратился к коллегами Хамитов.