Владимир Долгих переизбран главой красноярского землячества в Москве

Главой красноярского землячества в Москве вновь назначен Владимир Долгих. Такое решение было принято на заседании организации, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В своем выступлении Долгих отметил, что главная цель организации остается неизменной — объединять земляков и позиционировать Красноярский край в Москве.

«В этом году мы активизируем работу с молодыми красноярцами, которые живут в Москве, в том числе с теми, кто проходит службу в Президентском полку. Землячество будет помогать ветеранам, которые находятся в трудной ситуации», — подчеркнул Долгих.

На заседании также выступил заместитель губернатора края Павел Солодков, который положительно оценил работу землячества.

«И сегодня, понимая ценность продолжения заложенных вами традиций, Правительство края видит свою задачу в дальнейшем развитии нашего региона. Во всех этих процессах нам всегда важны ваши профессиональные оценки, ваше неравнодушное отношение, ваша моральная поддержка и реальная помощь», — отметил Павел Солодков.

Региональная общественная организация «Красноярское землячество» создана в Москве в апреле 1997 года. Инициаторами стали известные красноярцы во главе с Владимиром Долгих. В состав землячества входят бывшие руководители промышленных предприятий и организаций края.

Уроженец Красноярского края Владимир Долгих сейчас представляет правительство Москвы в Совете Федерации. 92-летний деятель в разные годы был главой края и депутатом в Верховном Совете СССР и Государственной думе.