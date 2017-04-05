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07:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владимир Долгих переизбран главой красноярского землячества в Москве

Долгих возглавляет организацию уже 20 лет.

Главой красноярского землячества в Москве вновь назначен Владимир Долгих. Такое решение было принято на заседании организации, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В своем выступлении Долгих отметил, что главная цель организации остается неизменной — объединять земляков и позиционировать Красноярский край в Москве.

«В этом году мы активизируем работу с молодыми красноярцами, которые живут в Москве, в том числе с теми, кто проходит службу в Президентском полку. Землячество будет помогать ветеранам, которые находятся в трудной ситуации», — подчеркнул Долгих.

На заседании также выступил заместитель губернатора края Павел Солодков, который положительно оценил работу землячества.

«И сегодня, понимая ценность продолжения заложенных вами традиций, Правительство края видит свою задачу в дальнейшем развитии нашего региона. Во всех этих процессах нам всегда важны ваши профессиональные оценки, ваше неравнодушное отношение, ваша моральная поддержка и реальная помощь», — отметил Павел Солодков.

Региональная общественная организация «Красноярское землячество» создана в Москве в апреле 1997 года. Инициаторами стали известные красноярцы во главе с Владимиром Долгих. В состав землячества входят бывшие руководители промышленных предприятий и организаций края.

Уроженец Красноярского края Владимир Долгих сейчас представляет правительство Москвы в Совете Федерации. 92-летний деятель в разные годы был главой края и депутатом в Верховном Совете СССР и Государственной думе.

Комментарии
1
Понятно
Если это инициативная группа, живущих за свой счет, то пусть занимаются, чем хотят, а если они тянут деньги из бюджета, то на что они тогда нужны
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