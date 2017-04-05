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07:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кулинарное супер-шоу Вячеслава Шпорта выйдет на большой экран

Всего губернаторской ухой планируется накормить около 12 тысяч человек.

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Приготовление ухи по секретному рецепту Вячеслава Шпорта планируется показать в режиме онлайн. «Кулинарное шоу» станет частью ярмарки, в ходе которой планируют бесплатно накормить около 12 тысяч человек, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Презентация концепции выставки-ярмарки «Наш выбор 27» состоялась 5 апреля на центральной набережной дальневосточной столицы. Как отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу, на выставке он планирует увидеть около 40 тысяч человек.

— Главная цель ярмарки, это продвижение проекта «Наш выбор 27» и поддержка местных производителей. Все гости мероприятия, 24 и 25 июня смогут совершенно бесплатно попробовать продукты, выращенные в нашем крае. Всего мы планируем установить около сотни торговых мест, на которых можно будет купить продукты со скидкой в 10−15%. Помимо этого, одной из главных особенностей выставки станет приготовление ухи по секретному рецепту губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Блюдом планируют накормить около 10−12 тысяч гостей, однако в администрации рассчитывают, что выставку посетят и вовсе около 40 тысяч человек, — сообщает Николай Крецу.

При этом, несмотря на просьбы представителей СМИ, Николай Крецу отказался раскрывать рецепт приготовления губернаторской ухи, поскольку, по словам депутата, этот секрет должен оставаться за Вячеславом Шпортом. При этом председатель комитета потребительского рынка отметил, что приготовлением блюда будет заниматься как губернатор, так и повар, который кормил гостей на ВЭФ во Владивостоке.

Но уха — это не только бесплатный обед для множества хабаровчан, но и повод попасть в книгу рекордов Гиннеса.

— Мы подали заявку, и надеемся побить как рекорд России, так и рекорд Гиннеса по количеству одновременно накормленных людей. Он несколько отличается, но тайно мы надеемся на то, что у нас все получится, — добавил Николай Крецу.

Во время обсуждения запланированной ярмарки, первый зампред правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев, который также присутствовал на презентации, сообщил, что процесс приготовления ухи планируется транслировать в режиме онлайн. Правительственное «кулинарное шоу» можно будет увидеть в интернете.

Однако, Николай Крецу решил не останавливаться на достигнутом и предложил Аркадию Мкртычеву пойти еще дальше, а именно нанести символ «Наш выбор 27» на кабинки колеса обозрения, строительство которого должно закончиться в ближайшее время.

Организаторы ярмарки надеются привлечь внимание не только местных жителей, но и туристов.

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