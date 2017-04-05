Новый вице-губернатор приступил к обязанностям в Приморье
Новый
Новый
Александр Юров будет курировать вопросы ЖКХ, лесного хозяйства и энергетики.
Напомним, ранее он занимал должность
«Мы немного разгрузили Евгения Вишняков для того, чтобы он смог сосредоточить все силы на предотвращении и ликвидации последствий ЧС в Приморье. После тайфуна “Лайонрок” он стал настоящим профессионалом в этом вопросе», — отметил губернатор.
Владимир Миклушевский также прокомментировал свое решение по кандидатуре
«На эту должность я назначил Дениса Бочкарева — бывшего директора департамента сельского хозяйства. Он очень талантливый и работоспособный специалист. К тому же это назначение — яркий пример работы социального лифта в органах власти», — отметил глава региона.