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07:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый вице-губернатор приступил к обязанностям в Приморье

Новый вице-губернатор Приморья Александр Юров официально приступил к своим обязанностям сегодня, пятого апреля. Соответствующий приказ подписал губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает ИА «Дейта».

Александр Юров будет курировать вопросы ЖКХ, лесного хозяйства и энергетики.

Напомним, ранее он занимал должность вице-мэра Владивостока и отвечал за комплекс жилищно-коммунальных услуг и энергетику.

Вице-губернатор Евгений Вишняков, в чьем ведомстве ранее находились указанные выше направления, сосредоточится на выстраивании эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае.

«Мы немного разгрузили Евгения Вишняков для того, чтобы он смог сосредоточить все силы на предотвращении и ликвидации последствий ЧС в Приморье. После тайфуна “Лайонрок” он стал настоящим профессионалом в этом вопросе», — отметил губернатор.

Владимир Миклушевский также прокомментировал свое решение по кандидатуре вице-губернатора, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйства, лицензирования, торговли и охотничьего надзора.

«На эту должность я назначил Дениса Бочкарева — бывшего директора департамента сельского хозяйства. Он очень талантливый и работоспособный специалист. К тому же это назначение — яркий пример работы социального лифта в органах власти», — отметил глава региона.

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