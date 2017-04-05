К Новикову пришло международное признание

На расследование «Уралинформбюро» о сомнительной передаче в пользование худрука Театра эстрады Александра Новикова исторических особняков в центре Екатеринбурга появилась первая реакция.

Руководитель только что открытого екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова заверила, что планирует вплотную заняться проверкой изложенных фактов. Корреспонденты агентства также обратились за комментариями по данной ситуации к народным избранникам.

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Андрей Альшевских:

— Эта история говорит о том, что региональное Заксобрание, Счетная палата должны более внимательно относиться к подобным сделкам. Сдача в аренду областного имущества это один из источников доходов бюджета.

В данном случае, вероятно, ничего противозаконного нет. Иначе правоохранительные органы должны были бы обратить внимание. Но это вопрос к ним. Не думаю, что у нас сотни организаций, которые занимаются помощью детям. Их максимум десятки — вполне можно каждую в «ручном режиме» проверить и выяснить, кто чем занимается в реальности.

Депутат Заксобрания Свердловской области от КПРФ Вячеслав Вегнер:

— Вопрос тут только один возникает, к прокуратуре: как так получается, что без каких-либо конкурсных процедур передаются лучшие здания в городе, на ремонт которых к тому же потрачены деньги из областного бюджета? Что это у нас за заслуженный деятель культуры такой завелся, что ему такие преференции?

Депутат гордумы Екатеринбурга от «Гражданской платформы» Константин Киселев:

— Думаю, что расследование надо обязательно продолжить — мне пока недостаточно информации для выводов.

В последнее время вообще наметилась нехорошая система. Вот, на последнем заседании гордумы тоже утверждали передачу здания — объекта культурного наследия на Карла Маркса за 8 миллионов рублей, отремонтированного за счет бюджета.

Экс-депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Артюх:

— Я всегда активно критиковал МУГИСО во время своей работы в Заксобрании. Расследования, которые мы проводили, в том числе и по линии «Честных закупок» (проект ОНФ — прим.ред.), показывали, что МУГИСО неэффективно управляет госсобственностью. И я говорил, что такой объем участков, зданий, акций должен приносить в бюджет гораздо больший доход, чем заявляется.

Руководитель екатеринбургского отделения международной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова:

— Если коммерческие фирмы Новикова 5 лет находились в этих помещениях, а сейчас ему и вовсе передали их безвозмездно под какой-то благотворительный фонд, который фактически не ведет деятельности, то я вижу в этом коррупционную составляющую. И обязательно буду выяснять, что думает по этому поводу прокуратура.

«Уралинформбюро» по материалам статьи «Жадность Новикова погубит Козицына» направило запрос заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву.