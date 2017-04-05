Депутаты Комсомольской гордумы массово утаили от общественности квартиры, счета и машины
А отвечать за грехи всех «назначили» одного депутата, с позором изгнанного за не указанные в декларации о доходах 40 тысяч рублей.
А отвечать за грехи всех «назначили» одного депутата, с позором изгнанного за не указанные в декларации о доходах 40 тысяч рублей.
Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.
Депутатов гордумы
— В прошлом году решением комиссии по противодействию коррупции мои депутатские полномочия были досрочно прекращены, и из состава гордумы я был выведен. Основанием стали сведения прокуратуры, согласно которым, в декларации о доходах за 2015 год я указал недостоверную сумму, а именно 0 рублей доходов, вместо заработанных 40 тысяч рублей, — сообщил
Как истец Игорь Хрущев потребовал предъявить ему представление прокуратуры — тот самый документ, на основании которого собравшаяся депутатская комиссия и лишила его звания депутата. Не с первого раза, но этот ценный документ он все же получил, а когда прочитал — обомлел.
В направленном в гордуму за подписью городского прокурора Бориса Кононенко представлении об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции — именно таково полное название этого документа — указано следующее:
«Проверкой полноты и достоверности сведений о доходах и расходах, предоставленных лицами, занимающими указанные выше должности, выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии коррупции. При ознакомлении со сведениями о доходах и расходах в отношении себя и членов своей семьи, предоставленными депутатами городской Думы за 2015 год, установлена неполнота представленных данных — указание недостоверного, заниженного размера полученного дохода в общей сумме 1 613 255 тыс. руб.» (в тексте, как выяснило ИА AmurMedia в прокуратуре, допущена опечатка: должно быть не 1 613 255 тыс. рублей, а просто 1 613 255 рублей, то есть 1,613 млн рублей).
В списках
Так, по данным прокуратуры, Светлана Баженова не указала доходы, полученные от продажи в 2013 и 2015 годах двух транспортных средств. А депутаты Глушков Д. К., Дубровский Д. К., Зайцев Э. К., Лазаренко В. К., Малохатько B. К., Шумейко Д. Э. забыли указать доход от участия в 24 коммерческих организациях.
В нарушениях, причем самых разных — от неподписанной страницы декларации до жилья, находящегося в собственности, и 27 забытых банковских счетов — отметились все депутаты и сотрудники аппарата думы. Подробный перечень упущений занимает три с лишком страницы.
— Я был просто потрясен, когда увидел этот список! То есть виноваты все, а депутатских полномочий лишили
Игорь Хрущев, между тем, внимательно изучив полученный документ, собирается подавать еще один иск в суд.
— Я намерен обжаловать бездействие комиссии по противодействию коррупции, которая не приняла решение о досрочном сложении полномочий депутатов при любом нарушении закона о противодействии коррупции. То есть в случае, если депутат сокрыл 20% и более от совокупного дохода, это является существенным нарушением и его лишают полномочий, — сказал Игорь Хрущев, и его полностью поддержал Олег Паньков.