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07:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Депутаты Комсомольской гордумы массово утаили от общественности квартиры, счета и машины

А отвечать за грехи всех «назначили» одного депутата, с позором изгнанного за не указанные в декларации о доходах 40 тысяч рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Депутатов гордумы Комсомольска-на-Амуре уличили в массовом сокрытии доходов в 2015 году: народные избранники «забыли» задекларировать свои квартиры, земельные участки, счета в банках и машины на общую сумму 1,613 млн рублей. Но это не помешало им проявить честность, изгнав из своих рядов коллегу, виновного в сокрытии 40 тысяч рублей, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— В прошлом году решением комиссии по противодействию коррупции мои депутатские полномочия были досрочно прекращены, и из состава гордумы я был выведен. Основанием стали сведения прокуратуры, согласно которым, в декларации о доходах за 2015 год я указал недостоверную сумму, а именно 0 рублей доходов, вместо заработанных 40 тысяч рублей, — сообщил экс-депутат гордумы Комсомольска-на-Амуре Игорь Хрущёв. — Я с действиями комиссии не согласился и подал в суд иск об отмене этого решения.

Как истец Игорь Хрущев потребовал предъявить ему представление прокуратуры — тот самый документ, на основании которого собравшаяся депутатская комиссия и лишила его звания депутата. Не с первого раза, но этот ценный документ он все же получил, а когда прочитал — обомлел.

В направленном в гордуму за подписью городского прокурора Бориса Кононенко представлении об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции — именно таково полное название этого документа — указано следующее:

«Проверкой полноты и достоверности сведений о доходах и расходах, предоставленных лицами, занимающими указанные выше должности, выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии коррупции. При ознакомлении со сведениями о доходах и расходах в отношении себя и членов своей семьи, предоставленными депутатами городской Думы за 2015 год, установлена неполнота представленных данных — указание недостоверного, заниженного размера полученного дохода в общей сумме 1 613 255 тыс. руб.» (в тексте, как выяснило ИА AmurMedia в прокуратуре, допущена опечатка: должно быть не 1 613 255 тыс. рублей, а просто 1 613 255 рублей, то есть 1,613 млн рублей).

В списках депутатов-нарушителей, не указавших полные данные о доходах, значатся практически все народные избранники, включая председателя гордумы Светлану Баженову.

Так, по данным прокуратуры, Светлана Баженова не указала доходы, полученные от продажи в 2013 и 2015 годах двух транспортных средств. А депутаты Глушков Д. К., Дубровский Д. К., Зайцев Э. К., Лазаренко В. К., Малохатько B. К., Шумейко Д. Э. забыли указать доход от участия в 24 коммерческих организациях.

В нарушениях, причем самых разных — от неподписанной страницы декларации до жилья, находящегося в собственности, и 27 забытых банковских счетов — отметились все депутаты и сотрудники аппарата думы. Подробный перечень упущений занимает три с лишком страницы.

— Я был просто потрясен, когда увидел этот список! То есть виноваты все, а депутатских полномочий лишили почему-то только Игоря Хрущева! С одной стороны, у кого-то сокрыты и продажа машин, и банковские счета, и доходы от деятельности и ценных бумаг на огромные суммы, а с другой — 40 тысяч рублей. Думаю, что такую предвзятость можно объяснить только одним: убирали неугодных, оппозиционных, — уверен депутат гордумы Олег Паньков.

Игорь Хрущев, между тем, внимательно изучив полученный документ, собирается подавать еще один иск в суд.

— Я намерен обжаловать бездействие комиссии по противодействию коррупции, которая не приняла решение о досрочном сложении полномочий депутатов при любом нарушении закона о противодействии коррупции. То есть в случае, если депутат сокрыл 20% и более от совокупного дохода, это является существенным нарушением и его лишают полномочий, — сказал Игорь Хрущев, и его полностью поддержал Олег Паньков.

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