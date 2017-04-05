Евродепутат Виктор Негреску: ЕС должен оказать Молдове макрофинансовую помощь

Депутат, который также является докладчиком в европейской комиссии по выделению помощи нашей стране, отмечает, что в этом заинтересована и Румыния, поддерживающая прогресс Молдовы.

Негреску подчеркнул, что большее внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса. Поддержку им должны оказать местные банки.

Молдове необходимо меняться в лучшую сторону, придерживаясь рекомендаций Евросоюза, добавил депутат. Он уверен, что выделенные нашей стране фонды должны пойти на благо, а Европарламент проследит, чтобы средства использовали в интересах людей.