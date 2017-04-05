Евродепутат Виктор Негреску: ЕС должен оказать Молдове макрофинансовую помощь
Евросоюз должен оказать Молдове макрофинансовую поддержку, считает румынский европарламентарий Виктор Негреску.
Евросоюз должен оказать Молдове макрофинансовую поддержку, считает румынский европарламентарий Виктор Негреску.
Депутат, который также является докладчиком в европейской комиссии по выделению помощи нашей стране, отмечает, что в этом заинтересована и Румыния, поддерживающая прогресс Молдовы.
Негреску подчеркнул, что большее внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса. Поддержку им должны оказать местные банки.
Молдове необходимо меняться в лучшую сторону, придерживаясь рекомендаций Евросоюза, добавил депутат. Он уверен, что выделенные нашей стране фонды должны пойти на благо, а Европарламент проследит, чтобы средства использовали в интересах людей.