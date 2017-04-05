Депутат Госдумы от Красноярского края предложил отказаться от митингов

Депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин предложил ввести временный мораторий на митинги. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путем.

Думаю, запретные функции тут вводить не надо, но должна быть проведена соответствующая пропагандистская работа, что, если кто-то какие-то митинги планирует, особенно сейчас, нужно воздержаться от их проведения, — заявил Швыткин.

Инициатива ввести мораторий на митинги возникла у Швыткина после теракта в Санкт-Петербурге. Парламентарий отметил, что террористы обычно приурочивают свои атаки к «каким-либо значимым событиям и знаменательным датам».

Напомним, в конце марта по России прокатилась волна митингов антикоррупционной направленности. Кроме того, 18 марта красноярцы вышли на митинг против «черного неба», на котором потребовали разобраться в проблемах экологии.