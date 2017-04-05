Депутат Госдумы от Красноярского края предложил отказаться от митингов
По словам Юрия Швыткина, проблемы «должны решаться другим путем».
По словам Юрия Швыткина, проблемы «должны решаться другим путем».
Депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин предложил ввести временный мораторий на митинги. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путем.
Думаю, запретные функции тут вводить не надо, но должна быть проведена соответствующая пропагандистская работа, что, если
Инициатива ввести мораторий на митинги возникла у Швыткина после теракта в
Напомним, в конце марта по России прокатилась волна митингов антикоррупционной направленности. Кроме того, 18 марта красноярцы вышли на митинг против «черного неба», на котором потребовали разобраться в проблемах экологии.
Теракт в метро