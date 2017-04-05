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07:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Госдумы от Красноярского края предложил отказаться от митингов

По словам Юрия Швыткина, проблемы «должны решаться другим путем».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин предложил ввести временный мораторий на митинги. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путем.

Думаю, запретные функции тут вводить не надо, но должна быть проведена соответствующая пропагандистская работа, что, если кто-то какие-то митинги планирует, особенно сейчас, нужно воздержаться от их проведения, — заявил Швыткин.

Инициатива ввести мораторий на митинги возникла у Швыткина после теракта в Санкт-Петербурге. Парламентарий отметил, что террористы обычно приурочивают свои атаки к «каким-либо значимым событиям и знаменательным датам».

Напомним, в конце марта по России прокатилась волна митингов антикоррупционной направленности. Кроме того, 18 марта красноярцы вышли на митинг против «черного неба», на котором потребовали разобраться в проблемах экологии.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. По последним данным, погибли 14 человек.

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