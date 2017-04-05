Борис Дубровский сегодня работает в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в среду, пятого апреля, посетит с рабочим визитом Магнитогорск.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в среду, пятого апреля, посетит с рабочим визитом Магнитогорск.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ»
Глава региона побывает на полигоне захоронения ТКО (твердых коммунальных отходов), посетит предприятие Магнитогорский городской транспорт, городской парк у Вечного огня, драмтеатр.
Затем губернатор проведет совещание по