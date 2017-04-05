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08:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский сегодня работает в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в среду, пятого апреля, посетит с рабочим визитом Магнитогорск.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатор Дмитрий Федечкин, Борис Дубровский намерен посетить в Магнитке восемь объектов социальной, транспортной и экологической направленности.

Глава региона побывает на полигоне захоронения ТКО (твердых коммунальных отходов), посетит предприятие Магнитогорский городской транспорт, городской парк у Вечного огня, драмтеатр.

Затем губернатор проведет совещание по социально-экономическому развитию территории.

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