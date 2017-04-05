Глава Каслей уходит в отставку

Как сообщало Накануне.RU, Юрий Скулыбердин был избран главой города в сентябре 2014 года. Он баллотировался от «Единой России» и набрал 66,3% голосов избирателей.

Что стало причиной отставки градоначальника в настоящий момент неизвестно. Как сообщает районная газета «Красное знамя», по данным некоторых источников, заявление было написано после настоятельных рекомендаций из правительства области. Поводом для отставки могли послужить нарушения при реконструкции насосно-фильтровальной станции в районном центре, а также разногласия между городской и районной администрациями.

Напомним, в Каслинском районе в марте стартовал конкурс на пост главы муниципалитета. В начале февраля глава Каслинского района Александр Грачев по решению суда был отстранен от должности. Его подозревают в превышении должностных полномочий. 14 февраля в районный парламент поступило заявление Грачева об отставке по собственному желанию. На следующий день состоялась внеочередная сессия депутатов, на которой депутаты единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы.