Канада заявила о планах открыть свой рынок оружия для Украины

В понедельник в Оттаве были подписаны договоренности об оборонном сотрудничестве между Минобороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады.

«Отношения между Канадой и Украиной являются уникальными. Подписание оборонного соглашения позволит нам иметь гораздо более обстоятельные и предметнее дискуссии по различным темам. Поэтому внесение Украины в автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию станет следующим шагом», — цитирует Саджана «Укринформ».

При этом он не уточнил срока, когда Украина сможет покупать канадское оружие, отметив, что «мы всегда стараемся двигаться вперед как можно быстрее».

Указанный список (Automatic Firearms Country Control List) определяет страны, в которых Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. В настоящее время в него включены 35 стран, однако Украины там нет.