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09:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

Опять призыв! В Приангарье желающих служить в армии больше, чем требуется

Не всем молодым людям из нашего региона удается попасть в армию с первого раза.

Источник: AP 2017

3129 молодых людей от 18 до 27 лет отправятся служить в Российской армии этой весной. Большая часть из них будут выполнять свой воинский долг в Центральном и Западном военных округах, немного направят в Восточный. Чуть больше пятидесяти призывников впервые попадут в Арктику.

Мало быть просто здоровым.

— Министерство обороны активно участвует в освоении этой территории, и наши ребята будут там служить в военно-морском флоте, — говорит врио военного комиссара Иркутской области Александр Лускань. — Никакими особыми качествами для службы в Арктике обладать не надо, проверять на морозоустойчивость никого не станут. Более подробную информацию по этому вопросу можно узнать на официальном сайте военного ведомства.

Тему здоровья современных призывников продолжил председатель военно-врачебной комиссии Олег Козлов. Он отметил, что сейчас для службы в армии уже мало быть просто здоровым человеком. Призывник должен обладать здоровой и устойчивой психикой. Поэтому с минувшего осеннего призыва военно-призывные комиссии уделяют повышенное внимание психическому состоянию молодых людей: тех, у кого медики выявят склонность к девиантному поведению, уже более углублённо будут обследовать психиатры. Углублённые исследования теперь проводят и среди желающих служить по контракту, и тех, кто поступает в военные учебные заведения. По словам Олега Козлова, осенью 2016 года по этой причине около десяти человек были отстранены от службы в армии по призыву.

Не ждите повестку.

А вообще стать военнослужащими на один год в нашем регионе хотят многие, даже с избытком. Например, в прошлую призывную кампанию их было больше, чем норма призыва, почти на 10%.

— Отправку в войска осенью мы прекратили за три недели до окончания призыва, так что не все парни смогли реализовать своё желание пройти военную службу, — говорит Александр Лускань и предупреждает: «Если вы стремитесь отдать воинский долг Родине, не ждите, когда вам придёт повестка. Заявляйте о себе в военкомате заранее. Тем более, что необходимое количество призывников постепенно снижается, и эта динамика продолжится, так как российская армия постепенно переходит на профессиональную основу».

А вот количество мужчин и юношей призывного возраста с высшим образованием, которые выбирают службу Родине наоборот не снижается. Таких образованных, по словам военкома, из Иркутской области в армию отправляется около 50% от общего числа сверхсрочников. Причём у них есть шанс попасть в научные роты, заниматься там исследованиями и разработками, а потом остаться работать на оборонных предприятиях или в НИИ.

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