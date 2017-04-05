Опять призыв! В Приангарье желающих служить в армии больше, чем требуется
Не всем молодым людям из нашего региона удается попасть в армию с первого раза.
Не всем молодым людям из нашего региона удается попасть в армию с первого раза.
3129 молодых людей от 18 до 27 лет отправятся служить в Российской армии этой весной. Большая часть из них будут выполнять свой воинский долг в Центральном и Западном военных округах, немного направят в Восточный. Чуть больше пятидесяти призывников впервые попадут в Арктику.
Мало быть просто здоровым.
— Министерство обороны активно участвует в освоении этой территории, и наши ребята будут там служить в
Тему здоровья современных призывников продолжил председатель
Не ждите повестку.
А вообще стать военнослужащими на один год в нашем регионе хотят многие, даже с избытком. Например, в прошлую призывную кампанию их было больше, чем норма призыва, почти на 10%.
— Отправку в войска осенью мы прекратили за три недели до окончания призыва, так что не все парни смогли реализовать своё желание пройти военную службу, — говорит Александр Лускань и предупреждает: «Если вы стремитесь отдать воинский долг Родине, не ждите, когда вам придёт повестка. Заявляйте о себе в военкомате заранее. Тем более, что необходимое количество призывников постепенно снижается, и эта динамика продолжится, так как российская армия постепенно переходит на профессиональную основу».
А вот количество мужчин и юношей призывного возраста с высшим образованием, которые выбирают службу Родине наоборот не снижается. Таких образованных, по словам военкома, из Иркутской области в армию отправляется около 50% от общего числа сверхсрочников. Причём у них есть шанс попасть в научные роты, заниматься там исследованиями и разработками, а потом остаться работать на оборонных предприятиях или в НИИ.