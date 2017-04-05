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08:20 (мск), источник: Nakanune.ru

«Это стыдно и уже не смешно!». Борис Дубровский потребовал от властей Каслинского района завершить реконструкцию насосно-фильтровальной станции

Губернатор Борис Дубровский потребовал завершить реконструкцию насосно-фильтровальной станции в Каслях. Об этом он заявил во время визита на проблемный объект, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Что мы видим? Несмотря на то, что областным правительством было выделено муниципалитету достаточно средств, завершение реконструкции в очередной раз по непонятным причинам отложено. Это стыдно и уже не смешно! Мы подключаем к решению этой запутанной проблемы региональный минстрой, потому что есть четкая уверенность, что без его вмешательства объект не будет сдан в эксплуатацию. Нельзя допустить, чтобы Касли опять столкнулись с проблемой питьевой воды при наступлении паводка», — заявил Борис Дубровский.

Поручение губернатора поставлено на особый контроль.

Также Борис Дубровский потребовал в течение апреля погасить долги по заработной плате перед сотрудниками станции, а также разобраться с обоснованностью отмены надбавок за вредность.

Стоит отметить, что реконструкция насосно-фильтровальной станции в Каслинском районе ведется с 2013 года и сроки ее завершения постоянно откладываются.

Как уже сообщало Накануне.RU, в начале февраля глава Каслинского района Александр Грачев по решению суда был отстранен от должности. Позже он подал заявление об отставке по собственному желанию, которое депутаты удовлетворили. В настоящий момент в муниципалитете проводится конкурс на пост главы.

Кроме того, стало известно, что и глава Каслей Юрий Скулыбердин подал заявление о досрочном сложении полномочий, которое будет рассмотрено 6 апреля. По данным некоторых источников, заявление было написано после настоятельных рекомендаций из правительства области. Поводом для отставки могли послужить нарушения при реконструкции насосно-фильтровальной станции.

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