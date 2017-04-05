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08:58 (мск), источник: Publika.md

Сегодня в парламенте пройдет второй раунд публичных дебатов о реформе системы выборов

Второй раунд общественных дебатов о переходе к мажоритарной избирательной системе пройдёт сегодня в парламенте.

Источник: Publika.md

Планируется обсудить принцип создания одномандатных округов, в том числе за рубежом, а также в Гагаузской автономии и Приднестровском регионе.

Кампания по сбору подписей в поддержку перехода к мажоритарной системе стартовала в начале мара. За переход к выборам в парламент по одномандатным округам уже высказались более пятисот тридцати тысяч жителей Молдовы. Подписавшиеся надеются, что в парламент теперь будут проходить известные им люди, отстаивающие интересы граждан, а не партии.

«Думаю, так будет правильно. Жители села будут знать депутата, которого избрали. И если он выполнит данные обещания, значит он хороший избранник и может еще остаться в депутатском кресле.».

«Мы избираем конкретного человека и если увидим, что за определенный срок он не выполнил обещаний, сможем его отозвать».

Высказались в поддержку перехода к мажоритарной системе и деятели культуры.

«Мажоритарная избирательная система дисциплинирует политический класс. Каждый депутат будет обязан отчитаться о выполнении обещаний», — сказал режиссёр Александру Васидаке.

«Если депутаты не справятся со своей работой, то — извините, пожалуйста, и пусть на их место придут компетентные люди, которые работать умеют», — заявил певец Николай Глиб.

Поддерживают переход к голосованию по одномандатным округам и спортсмены.

«Будет легче пообщаться с депутатом лицом к лицу, рассказать ему о проблемах, с которыми люди сталкиваются ежедневно», — подчеркнул секретарь Федерации дзюдо Валериу Думиникэ.

Первый раунд общественных дискуссий собрал на прошлой неделе более ста представителей партий и общественных организаций. Участвовали в дебатах также члены Центризбиркома, Минюста, Конституционного суда и местных администраций.

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