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08:39 (мск), источник: Новости Перми

Главой администрации Новых Лядов назначили Резиду Печкурову

С 4 апреля Резида Печкурова приступила к исполнению своих обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Источник: Новости Перми

Резиду Печкурову назначили главой администрации Новых Лядов. В этой должности она работает с 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Отметим, Резида Печкурова с августа 2015 года исполняла обязанности главы администрации Новых Лядов. До этого она работала в должности замглавы.

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