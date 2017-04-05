Главой администрации Новых Лядов назначили Резиду Печкурову

Резиду Печкурову назначили главой администрации Новых Лядов. В этой должности она работает с 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.



Отметим, Резида Печкурова с августа 2015 года исполняла обязанности главы администрации Новых Лядов. До этого она работала в должности замглавы.