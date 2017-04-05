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08:42 (мск), источник: Om1.ru

Новым деканом экономфака ОмГУ стала соперница Якуба за кресло ректора

Выборы выиграла профессор кафедры управления человеческими ресурсами Стукен.

В понедельник, 3 апреля, экономический факультет Омского государственного университета утвердил в должности победительницу выборов ректора Татьяну Стукен. Профессор кафедры экономики и управления человеческими ресурсами Стукен будет возглавлять факультет до 3 мая 2022 года.

Соперниками Татьяны Стукен на выборах были профессор кафедрой управления бизнесом и экономической безопасности Роман Смелик и самовыдвиженец Альберт Карпов. Действующий декан Людмила Иванова свою кандидатуру не выдвигала.

В 2014 году Татьяна Стукен претендовала на пост ректора ОмГУ, однако позже добровольно сняла свою кандидатуру. За ректорское кресло с ней боролись всё тот же Роман Смелик, профессор юрфака Александр Бутаков, действовавший тогда глава университета Владимир Струнин и декан истфака Алексей Якуб. Победа, как известно, досталась последнему.

Научные интересы доктора экономических наук Стукен простираются в сфере экономики труда. Особое внимание она уделяет проблеме дискриминации на рынке труда: этому вопросу посвящено несколько публикаций Татьяны Стукен.

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