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08:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Ленинском районе Челябинска и в Копейске новые прокуроры

В Ленинском районе Челябинска и в Копейске (Челябинской области) назначены новые прокуроры.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе областной прокуратуры, на должность прокурора Ленинского района Челябинска с 30 марта назначен советник юстиции Владислав Мамаев.

Мамаев служит в органах прокуратуры с 2004 года, занимал должности следователя прокуратуры Ленинского района Челябинска, прокурора, старшего прокурора отдела, заместителя начальника управления — начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Челябинской области, заместителя прокурора города Челябинска.

Владислав Мамаев женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

В Копейске с 31 марта должность прокурора города занимает старший советник юстиции Андрей Горожанкин.

Горожанкин проходит службу в органах прокуратуры Челябинской области более 14 лет, занимал должности помощника, старшего следователя, заместителя Саткинского городского прокурора. С июня 2008 года работал в должности Саткинского городского прокурора. Андрей Горожанкин женат, воспитывает троих детей.

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