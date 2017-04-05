Дубровский предлагает обрамить Челябинск каслинским литьем
«Это точно будут уникальные самобытные решения», — губернатор.
«Это точно будут уникальные самобытные решения», — губернатор.
Каслинское литье предлагается использовать при благоустройстве Челябинска — оценить такую возможность в рамках строительства и реконструкции объектов к саммитам ШОС и БРИКС поручил губернатор Борис Дубровский в ходе визита в Каслинский район, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Глава региона посетил производственные цеха и музей Каслинского завода
Дубровский отметил, что каслинское литье является символом традиций и самобытности Челябинской области и вполне могло бы стать элементом нового облика южноуральской столицы.
«Нам предстоит выполнение такой непростой задачи, как формирование современного архитектурного облика Челябинска: строительство новых объектов к саммитам ШОС и БРИКС, реконструкция набережной, дополнение новыми формами пешеходной зоны Кировки. Считаю правильным при ее решении использовать каслинское литье. Это точно будут уникальные самобытные решения», — отметил Борис Дубровский.
Добавим, также в ходе визита глава региона побывал на