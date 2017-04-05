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09:49 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский предлагает обрамить Челябинск каслинским литьем

«Это точно будут уникальные самобытные решения», — губернатор.

Каслинское литье предлагается использовать при благоустройстве Челябинска — оценить такую возможность в рамках строительства и реконструкции объектов к саммитам ШОС и БРИКС поручил губернатор Борис Дубровский в ходе визита в Каслинский район, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава региона посетил производственные цеха и музей Каслинского завода архитектурно-художественного литья (входит в Группу Мечел), познакомился с техпроцессами и образцами готовой продукции компании, в том числе лимитированной коллекцией эксклюзивных платков из натурального шелка с оригинальным дизайном «под каслинское литье».

Дубровский отметил, что каслинское литье является символом традиций и самобытности Челябинской области и вполне могло бы стать элементом нового облика южноуральской столицы.

«Нам предстоит выполнение такой непростой задачи, как формирование современного архитектурного облика Челябинска: строительство новых объектов к саммитам ШОС и БРИКС, реконструкция набережной, дополнение новыми формами пешеходной зоны Кировки. Считаю правильным при ее решении использовать каслинское литье. Это точно будут уникальные самобытные решения», — отметил Борис Дубровский.

Добавим, также в ходе визита глава региона побывал на фильтровально-насосной станции, реконструкция которой затянулась почти на пять лет, и на предприятии «Радий» (концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации Ростех), специализирующемся на разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры различного назначения.

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