Дубровский предлагает обрамить Челябинск каслинским литьем

Каслинское литье предлагается использовать при благоустройстве Челябинска — оценить такую возможность в рамках строительства и реконструкции объектов к саммитам ШОС и БРИКС поручил губернатор Борис Дубровский в ходе визита в Каслинский район, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава региона посетил производственные цеха и музей Каслинского завода архитектурно-художественного литья (входит в Группу Мечел), познакомился с техпроцессами и образцами готовой продукции компании, в том числе лимитированной коллекцией эксклюзивных платков из натурального шелка с оригинальным дизайном «под каслинское литье».

Дубровский отметил, что каслинское литье является символом традиций и самобытности Челябинской области и вполне могло бы стать элементом нового облика южноуральской столицы.

«Нам предстоит выполнение такой непростой задачи, как формирование современного архитектурного облика Челябинска: строительство новых объектов к саммитам ШОС и БРИКС, реконструкция набережной, дополнение новыми формами пешеходной зоны Кировки. Считаю правильным при ее решении использовать каслинское литье. Это точно будут уникальные самобытные решения», — отметил Борис Дубровский.