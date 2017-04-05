В Европарламенте сегодня состоятся дебаты по «безвизу» для украинцев

«Европейский парламент проведет сегодня (5 апреля) дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам и завтра (6 апреля) проголосует за этот вопрос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий шаг — голосование в Комитете постоянных представителей (COREPER) и на Совете министров ЕС. Прямая трансляция будет доступна после 16:00.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.