В Европарламенте сегодня состоятся дебаты по «безвизу» для украинцев
Европейский парламент сегодня, 5 апреля, проведет дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам. Об этом сообщили в
Европейский парламент сегодня, 5 апреля, проведет дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам. Об этом сообщили в
«Европейский парламент проведет сегодня (5 апреля) дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам и завтра (6 апреля) проголосует за этот вопрос», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующий шаг — голосование в Комитете постоянных представителей (COREPER) и на Совете министров ЕС. Прямая трансляция будет доступна после 16:00.
Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.