Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником
Мария Гайдар была заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Мария Гайдар была заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником 34-летнюю Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко». Об этом сообщила
«Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)», — говорится в документе.
По информации
Марию Гайдар пригласил на работу еще в июле 2015 года губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, она стала его заместителем. 4 августа 2015 года Порошенко подписал указ о получении Гайдар украинского гражданства и вручил ей новый паспорт. Однако в мае 2016 года Гайдар пришлось уволиться с поста
Ранее МВД РФ сообщало, что в ведомство поступило обращение Марии Гайдар, в котором она сообщает о желании выйти из российского гражданства. Гайдар объяснила свое намерение «вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».