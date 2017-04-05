Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником

По информации пресс-службы, соответствующий указ президент подписал 28 марта.

Марию Гайдар пригласил на работу еще в июле 2015 года губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, она стала его заместителем. 4 августа 2015 года Порошенко подписал указ о получении Гайдар украинского гражданства и вручил ей новый паспорт. Однако в мае 2016 года Гайдар пришлось уволиться с поста вице-губернатора, так как она на тот момент оставалась гражданкой России, а по новому закону чиновники не могут иметь другое гражданство, кроме украинского. Но Гайдар осталась депутатом Одесского облсовета, в который была избрана в 2015 году.

Ранее МВД РФ сообщало, что в ведомство поступило обращение Марии Гайдар, в котором она сообщает о желании выйти из российского гражданства. Гайдар объяснила свое намерение «вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».