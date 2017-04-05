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09:31 (мск), источник: ТАСС

Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником

Мария Гайдар была заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Источник: ИТАР-ТАСС

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником 34-летнюю Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)», — говорится в документе.

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По информации пресс-службы, соответствующий указ президент подписал 28 марта.

Марию Гайдар пригласил на работу еще в июле 2015 года губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, она стала его заместителем. 4 августа 2015 года Порошенко подписал указ о получении Гайдар украинского гражданства и вручил ей новый паспорт. Однако в мае 2016 года Гайдар пришлось уволиться с поста вице-губернатора, так как она на тот момент оставалась гражданкой России, а по новому закону чиновники не могут иметь другое гражданство, кроме украинского. Но Гайдар осталась депутатом Одесского облсовета, в который была избрана в 2015 году.

Ранее МВД РФ сообщало, что в ведомство поступило обращение Марии Гайдар, в котором она сообщает о желании выйти из российского гражданства. Гайдар объяснила свое намерение «вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».

Комментарии
4
А Б
Если Мария унаследовала от отца его ум и интеллект, то для Порошенко она будет являться весьма ценным приобретением.
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Александр Крутиков
Я всегда говорил, что наши гос.. чиновники здесь в России в командировке-делают деньги. В память об отце, думаю не поменял Родину.
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Россиянен
не новость, вообще не интересно
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