Куйвашев отдал министра экономики региона в городскую команду

Соответствующий указ был подписан главой региона сегодня, передает корреспондент Накануне.RU. По договоренности с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом, губернатор одобрил переход Ноженко в городскую команду.

По некоторым данным, Дмитрий Ноженко займет пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга.

Напомним, ранее глава Ленинского района Евегний Архипов ушел на повышение и стал заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.