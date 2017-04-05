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09:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев отдал министра экономики региона в городскую команду

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в отставку министра экономики Свердловской области Дмитрия Ноженко.

Источник: Nakanune.ru

Соответствующий указ был подписан главой региона сегодня, передает корреспондент Накануне.RU. По договоренности с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом, губернатор одобрил переход Ноженко в городскую команду.

По некоторым данным, Дмитрий Ноженко займет пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга.

Напомним, ранее глава Ленинского района Евегний Архипов ушел на повышение и стал заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

Добавим, на пост Ноженко прочат вице-губернатора Александра Высокинского, однако никаких кадровых решений пока официально озвучено не было.

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