В мэрии Уфы прошли очередные обыски
Следователи продолжают выяснять все детали дела о пропаже почти миллиарда рублей.
Следователи продолжают выяснять все детали дела о пропаже почти миллиарда рублей.
Сотрудники правоохранительных органов провели накануне, 4 апреля, обыски в здании уфимской мэрии. Следователи продолжают разбираться в деле о превышении должностных полномочий.
По версии стражей закона, неустановленные пока чиновники администрации выделили из бюджета около миллиарда рублей на расселение ветхого жилья. На деле же сносом и расселением занимались сами застройщики, а судьба миллиарда рублей осталась неизвестной.
Как сообщает «Коммерсантъ», обыски прошли в управлении земельных и имущественных отношений.