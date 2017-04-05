В мэрии Уфы прошли очередные обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели накануне, 4 апреля, обыски в здании уфимской мэрии. Следователи продолжают разбираться в деле о превышении должностных полномочий.

По версии стражей закона, неустановленные пока чиновники администрации выделили из бюджета около миллиарда рублей на расселение ветхого жилья. На деле же сносом и расселением занимались сами застройщики, а судьба миллиарда рублей осталась неизвестной.

Как сообщает «Коммерсантъ», обыски прошли в управлении земельных и имущественных отношений.